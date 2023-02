Sanremo 2023, vince Marco Mengoni

Marco Mengoni è il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo posto per Lazza con Cenere, terzo invece Mr. Rain con Supereroi. A Colapesce Dimartino è andato, invece, sia il Premio della critica “Mia Martini”, sia quello della Sala Stampa “Lucio Dalla” in una serata di cui si ricorderanno i tanti baci, in particolare quello sulla bocca di Rosa Chemical a Fedez, le provocazioni di Fiorello che ne sono seguite, e i ringraziamenti ad Amadeus che danno punti per il Fantasanremo.

Il tutto in una serata infinita partita con Gianni Morandi. “Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato e sono meravigliose. Siamo arrivati in cinque ragazzi e credo fosse giusto dedicarlo a tutte le donne che hanno cantato su questo palco”. Così Marco Mengoni subito dopo la vittoria al 73esimo Festival di Sanremo.

SANREMO 2023: LA TOP 5 Questo è l’ordine in cui si sono esibiti i cantanti della top 5 che hanno lottato per i primi cinque posti: