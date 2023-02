Ecco 7 idee per San Valentino Vacanze romantiche per trascorrere il 14 febbraio con chi si ama

MALE – Su una spiaggia esotica, sulla neve, in città o alle terme: per gli inguaribili romantici o per chi si vuole promettere amore eterno, ecco 7 destinazioni che fanno sognare e innamorare.

Una bolla, una spiaggia tropicale e un magico manto di stelle a fare da tetto per una romantica fuga per due: alle Maldive si può alloggiare nelle magiche “bubble tent”, strutture trasparenti sulla sabbia, tra il fogliame lussureggiante e con una vista panoramica mozzafiato.

E’ un glamping di lusso con le tende dotate di tutti i confort: letti king size, sedie a dondolo, docce anche all’aperto, musica diffusa e barbecue da usare al tramonto sulla spiaggia.

L’interno della tenda è climatizzato, impermeabile e dotato di WiFi, con la possibilità di ammirare le stelle comodamente sdraiati e cullati dal rumore delle onde, e di fare la colazione a letto.

E la privacy? Nessun problema: le tende sono isolate, ognuna all’interno del proprio piccolo recinto a cui non si può accedere senza permesso.

Info: visitmaldives.com A Racines, in Alta Valle Isarco, il Tenne Lodges & Chalets offre la possibilità di trascorrere un San Valentino davvero speciale prenotando la piscina del resort per una intera notte; le coppie che amano gli sport invernali possono uscire dai cottage sci ai piedi, con le piste del comprensorio sciistico Racines Giovo accanto alla struttura.

E, oltre alla magia di una valle incantata, si possono godere tutti i lussi di un 5 stelle immerso della natura. La proposta di San Valentino include due notti, prima colazione e cena gourmet, l’uso della sauna e del centro benessere e la notte in piscina a partire da 990 euro per due persone.

Info: tenne-suedtirol.com/it Trascorrere San Valentino nella città tra le più romantiche al mondo, Venezia, circondati dalla bellezza di una villa veneta: è ciò che propone il Romantik Hotel Villa Margherita di Mira, elegante dimora del XVII secolo, immersa in un parco secolare a pochi chilometri dalla città lagunare.

Tra i personaggi storici che hanno soggiornato e amato questa elegante villa c’è anche il celebre seduttore Giacomo Casanova.

Il Ristorante Margherita prepara un menu speciale per una cena a lume di candela, mentre la colazione può essere servita in camera o nell’elegante sala dei Putti. In questi giorni di Carnevale c’è la possibilità di partecipare a un ballo mascherato o a esperienze magiche in città.

Il prezzo parte da 110 euro a persona a notte; info: romantokhotels.com Chi decide di trascorrere la giornata di san Valentino a Livigno, a 1.816 metri tra le cime innevate delle Alpi lombarde, può scegliere tra tante esperienze: sciate, ciaspolate, cene nei rifugi ma anche shopping e massaggi per due.

Si può passeggiare tra le vetrine del centro o lasciarsi cullare dalla bellezza delle montagne a bordo di una slitta trainata dai cavalli in un tour di circa 30 minuti, oppure si può pattinare sulla pista ghiacciata dell’Ice Arena di Livigno.

Il pomeriggio può essere dedicato al benessere: ad Aquagranda si possono scegliere tra diversi tipi di sauna, sperimentare il relax della piscina con acqua salata e del percorso Kneipp o vivere l’esperienza dell’Aufguss, sauna con essenze aromatiche, o concedersi un massaggio per due.

Per una romantica cena a lume di candela le coppie hanno a disposizione rifugi in quota, ristoranti glamour e locali più tradizionali. Info: livigno.eu Patrimonio dell’Umanità, i castelli della Loira sono uno splendore di storia, arte e romanticismo.

L’agenzia Evolution Travel organizza una settimana alla scoperta dei celebri manieri partendo dal castello di Vaux le Vicomte, circondato da giardini alla francese, per proseguire a quello di Fontainebleu, famoso per la Scuola di Barbizon che nell’800 vide nascere grandi artisti del paesaggio. Per la notte c’è lo Château d’Augerville, un’oasi di pace nei pressi del parco regionale di Gâtinais.

Il viaggio continua a Orleans con la statua di Giovanna d’Arco e al castello di Chambord, il più grande dei manieri della Loira, una delle architetture che meglio incarna l’espressione artistica rinascimentale. Il secondo pernottamento è allo Château de la Bourdaisière, castello del XV secolo.

I giorni successivi il tour prosegue a Tours per visitare il castello d’Amboise e quello fiabesco di Clos-Lucé, che ospitò anche Leonardo da Vinci; poi il castello di Chenonceau con la sua collezione di dipinti, Villandy con il suoi labirinti verdi, lo Château de Langeais e quello di Chinon. Sette notti con colazione a partire da 810 euro a persona.

Note fin dal Medioevo per i loro benefici effetti, le acque termali di Portorose, nell’Istria slovena, offrono l’opportunità di rigenerarsi e rilassarsi in coppia: per San Valentino è nata la proposta “Armonia per due” che include idromassaggio con oli essenziali, un bagno di vapore e un massaggio thailandese di 80 minuti.

Il costo parte da 234 euro a coppia. Abbinati alle terme anche la proposta “Sauna relax” che, oltre al pernottamento e a una ricca colazione, include l’accesso alle piscine con acqua termale e al Sauna Park con 7 differenti tipi di sauna. Il costo per un soggiorno di 2 notti in hotel a 4 stelle parte da 212 euro a coppia.

Per una serata davvero romantica ci si sposta a Pirano, dove si passeggia tra i palazzi patrizi in stile gotico veneziano e si cena nel ristorante “La Bottega dei Sapori” a piazza Tartini. Per un aperitivo merita una sosta la veranda del Cafè Teater, bar dell’attiguo Teatro Tartini, gioiello in miniatura costruito nel 1910.

Gli indirizzi da non perdere a Portorose, invece, sono RiziBizi, con proposte d’alta cucina, il Cafè Central e l’hotel Histrion sul mare. Info: portoroz.si Una cena romantica a lume di candela lungo il Po: la sera di San Valentino la motonave Stradivari, il battello fluviale più lungo ed elegante d’Italia, si trasforma in un ristorante chic in navigazione sul Po.

Ci si imbarca poco prima delle 20 dal porticciolo di Boretto, in provincia di Reggio Emilia, per cenare e assistere al concerto che omaggia il grande schermo, con le più belle canzoni d’amore rivisitate in chiave jazz, interpretate da piano e voce di due musicisti, in una situazione intima e accogliente, assaporando piatti e vini tipici del territorio. Il rientro è previsto per le 23 e il costo è di 75 euro a persona. Info: motonavestradivari.it

