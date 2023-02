Due auto in fiamme a Potenza. Ipotesi incendi dolosi

C’è l’ipotesi dell’origine dolosa per due incendi di automobili avvenuti fra il tardo pomeriggio e la serata di ieri a Potenza.

Poco prima delle 22, un mezzo ha preso fuoco sulla Provinciale 5 per Pignola, in via Vineola, contrada Faloppa. L’auto era parcheggiata davanti all’abitazione del proprietario.

I Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, hanno chiesto un successivo sopralluogo dei Carabinieri, dopo aver visionato il video delle videocamere di sorveglianza installate nella zona.

Principio di incendio, nel tardo pomeriggio, per un’altra vettura in via Isca del Pioppo, sempre nel capoluogo. I vigili del fuoco che hanno domato il rogo e avviato accertamenti riferendo all’autorità giudiziaria. Anche in questo caso, le prime risultanze farebbero pensare a un atto provocato deliberatamente.

Fonte TGR Basilicata