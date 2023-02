SENISE AVVERSE CONDIZIONI METEO CHIUSE TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IL 10 FEBBRAIO 2023

IL SINDACO

Premesso che:

– nella giornata di ieri in tutti i paesi limitrofi al Comune di Senise si sono verificate precipitazioni nevose, che non hanno consentito ai ragazzi che frequentano le scuole, nonché al personale docente e personale ATA provenienti da tali paesi, di raggiungere il nostro comune per un disagio dovuto alla mancanza dei trasporti pubblici;

– i dirigenti scolastici nella giornata odierna, hanno rappresentato la difficoltà di non riuscire a garantire il servizio scolastico anche nella giornata di domani, dato l’elevato numero di assenze del personale;

Vista la nota Prot. n. 762 del 09.02.2023 trasmessa dal Dirigente scolastico dell”‘I.C. Nicola Sole”; Ritenuto che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l’adozione di ogni provvedimento, a tutela della salute al fine di prevenire, o quanto meno arginare, i disagi e le difficoltà;

Visto il D.Lvo. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto, pertanto, opportuno chiudere le scuole di ogni ordine e grado, compreso la Scuola dell’infanzia per il giorno 10.02.2023; Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: “In particolare, in caso di esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia per il giorno 10.02.2023.

Copia della presente ordinanza è trasmessa al MIUR – Ufficio Scolastico Regionale, ai Dirigenti degli Istituiti scolastici presenti sul territorio comunale, al Prefetto della Provincia di Potenza ed alle Forze dell’Ordine affinchè vigilino sulla sua esecuzione.

IL VICESINDACO

DOTT.GIUSEPPE ROSSI