Arena di Verona, parata di star per il centesimo Opera Festival

Anna Netrebko e Yusif Eyvazov il 16 giugno per aprire in mondovisione con la nuova produzione di Aida, e poi Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Plácido Domingo, Roberto Bolle, l’Orchestra e il Coro della Scala diretti da Riccardo Chailly, stelle come Piotr Beczala, Asmik Grigorian, Christian Van Horn e Nadine Sierra al loro debutto.

Grandi voci acclamate in tutto il mondo e nuovi talenti, cinque gala, l’antologia di otto classici melodramma tra allestimenti storici e riletture.