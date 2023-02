World Cancer Day 2023 diretta facebook al Crob con i tre coordinatori degli screening regionali

RIONERO IN VULTURE (PZ) – Anche quest’anno l’Irccs Crob aderisce alla Giornata Mondiale contro il Cancro promossa dalla UICC, Union for International Cancer Control, e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Venerdì 3 febbraio alle ore 11 sulla pagina facebook ufficiale del Crob, @irccscrob, si terrà una diretta insieme ai tre coordinatori regionali degli screening oncologici. I dottori responsabili degli screening regionali, mammografico, cervico uterino e del colon retto, affronteranno diverse tematiche legate alla prevenzione oncologica.

L’evento è aperto a tutti e sarà possibile interagire in tempo reale sulle tematiche proposte tramite i commenti pubblici o inviando un messaggio su chat privata attraverso messenger. L’evento, inoltre, è presente sul sito della World Cancer Day nella sezione “Map of Activities” Map of Activities | World Cancer Day

La giornata, rappresenta un importante richiamo a riflettere su cosa ognuno di noi può fare per combattere il cancro, dalle istituzioni agli esperti, dai pazienti ai cittadini.

Il 2023 è il secondo anno del tema sviluppato dalla campagna di comunicazione triennale “Close the Care Gap – Everyone deserves access to cancer care” ovvero, Colmare il divario sulla cura – Tutti meritano l’accesso alla cura del cancro.

Uno slogan che richiama l’attenzione sull’importanza della comprensione e del riconoscimento delle disuguaglianze nella cura del cancro in tutto il mondo.