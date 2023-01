ARRESTO MESSINA DENARO, BARDI: UNA NOTIZIA STORICA PER L’ITALIA

“Complimenti a forze dell’ordine, magistratura e governo: oggi l’Italia è più forte, lo Stato ha dato un colpo importante alla mafia, la Nazione tutta celebra la cattura di uno dei grandi capi mafiosi.

Una giornata storica di libertà per il Sud e per l’Italia. ‘La mafia è una vicenda umana. E come ogni vicenda umana ha un suo inizio e avrà una sua fine’, ci ha insegnato Giovanni Falcone. Oggi è stato compiuto un altro passo verso la fine delle mafie”.

Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.