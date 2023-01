PM Volley, sconfitta preventivata contro Don Milani Bari. Terzo set da urlo.

Campionato Serie C femminile – girone A – 12° giornata – 14-01-2023

DON MILANI VOLLEY – PM VOLLEY POTENZA: 3-0 (25-18, 25-13, 25-21)

Sconfitta preventivata per la PM Volley Potenza che torna da Bari a mani vuote concedendo l’intera posta in palio alle ragazzi della Don Milani Volley. Il sestetto di coach Marco Orlando, ampiamente rimaneggiato a causa di diverse defezioni, cede per 3-0 ma nonostante le difficoltà ha messo in campo una buona partita soprattutto nel primo e terzo set. Anche se non sono arrivati punti la squadra non demorde e non molla di un centimetro consapevole di poter recuperare presto le acciaccate e poter contare a breve anche sulla neo arrivata Angelica Muscillo. Nel primo set la PM Volley parte bene a si porta avanti 4-1 ma Don Milani è abile a ribaltare subito il parziale e ad andare avanti 9-5; le potentine provano ad accorciare ma le baresi fanno prevalere il fattore casalingo e allungano alle battute finali chiudendo sul 25-18. Nel secondo parziale Don Milani subito avanti 7-2 con il divario che aumenta, le potentine soffrono e devono arrendersi sul 25-13. Nel terzo set la storia cambia, le ragazze di coach Orlando vanno sotto 6-1 costringendo il tecnico a chiamare timeout, ma la formazione di casa incrementa il divario arrivando fino al massimo distacco di 20-10. E’ qui che la PM Volley prova l’impresa e ci va vicina, Di Camillo e compagne accorciano prima sul 24-17 e poi annullano quattro match poi alle baresi che chiuderanno la gara con un tirato 25-21. Settimana prossima la PM Volley torna alla palestra Caizzo, domenica 22 gennaio sarà ospite l’Asem Bari per uno scontro diretto che può valere la nona posizione di classifica.