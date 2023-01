Vaccini ai vip: “il fatto non sussiste”, prosciolto vescovo Potenza

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Potenza Lucio Setola ha disposto il “non luogo a procedere” perché il fatto non sussiste, per nove imputati nell’ambito dell’indagine sui cosiddetti “vaccini ai vip”.

Era coinvolto anche l’arcivescovo di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, che era stato vaccinato il 6 gennaio 2021, nei primi giorni della campagna anti covid-19.