COVID: A Sant’Arcangelo si registrano 8 positività

nel bollettino epidemiologico di oggi risultano 8 positività. Attualmente nella nostra comunità si registrano complessivamente 9 positivi al COVID – 19. Siamo in attesa dei risultati di altri tamponi effettuati nella giornata di ieri.

Nella mattinata di oggi abbiamo interloquito con l’Asp concertando, al fine di contenere la diffusione del virus, uno screening in modalità drive in a tutti i possibili contatti.

Mi appello a tutta la popolazione al fine di non disperdere gli sforzi fatti nelle ultime settimane, evitiamo incontri inutili e riduciamo le uscite, purtroppo il virus è ancora presente.

Continuiamo a mantenere alta l’attenzione osservando le misure di prevenzione, evitando incontri tra nuclei familiari e amicali. In questo momento serve uno sforzo collettivo per non rendere vane le misure di restrizione intraprese”.