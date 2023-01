Lenovo lancia ThinkPhone, lo smartphone per i professionisti Presentato durante Ces 2023 a Las Vegas, compatibile con reti 5G

Durante il Consumer Electronic Show di Las Vegas, la principale fiera hi-tech al mondo, Lenovo ha annunciato ThinkPhone by Motorola, un nuovo smartphone pensato per le aziende.

Il telefono arriva a poco dal 30esimo anniversario di ThinkPad, la linea di notebook professionali di Lenovo.

Il ThinkPhone, che in un certo senso riporta in auge le caratteristiche di sicurezza e affidabilità mobile di marchi del passato come BlackBerry, gira con l’ultimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm ed è compatibile con le reti 5G. Il display è da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz. All’interno, 8 o 12 gb di memoria Ram e 128, 256 o 512 gb di spazio di archiviazione.

ThinkPhone viene fornito con doppi altoparlanti stereo e con una batteria da 5000 mAh che può essere ricaricata con tecnologia TurboPower e via wireless. Due le fotocamere posteriori, da 50 megapixel e 13 megapixel, mentre sulla parte frontale è presente una fotocamera da 32 megapixel per selfie e videochiamate.

Il nuovo smartphone include anche Moto Secure, un centro di controllo per la sicurezza e la privacy, dove gli amministratori aziendali possono configurare in remoto le funzioni del ThinkPhone e le impostazioni, senza l’intervento diretto degli utenti.

Inoltre, Lenovo ThinkPhone arriva con Moto KeySafe, un processore separato che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza su Android e proteggere i dati più sensibili, tra cui i pin, le password e le chiavi crittografiche, archiviate in un ambiente a prova di manomissione. La data di lancio e il prezzo in Italia saranno comunicati nelle prossime settimane.

ANSA