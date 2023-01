Il 2023 della PM Volley comincia in salita

La PM Volley Potenza inaugura il 2023 sul teraflex della Palestra Caizzo, domenica 8 gennaio alle 17:00 sarà la Zest Terlizzi l’avversario del sodalizio rossoblù. Il sestetto guidato da coach Marco Orlando è reduce dalla sconfitta in casa della capolista Altamura che ha chiuso il 2022 dove ha onorato al meglio la sfida disputando una gara quadrata. Il 2023 si apre con alcune difficoltà di organico come spiega lo stesso tecnico rossoblù: “Purtroppo il 2023 si apre con un pizzico di sfortuna, arrivano delle gare importantissime per chiudere il girone di andata e per il nostro posizionamento in classifica e le affronteremo con gravissimi problemi di organico tra influenze ed infortuni; purtroppo e per fortuna – sottolinea ancora coach Orlando – , lo sport è anche e soprattutto reagire alle avversità e trovare risorse, magari nascoste, che possano impreziosire le prestazioni. Con il gruppo squadra c’è un rapporto bellissimo; stimo profondamente ognuna di loro ed il lavoro svolto anche in queste festività. Sono più che certo che ci compatteremo ancora di più per far fronte a queste temporanee difficoltà dimostrando di essere la Squadra e il gruppo che abbiamo già dimostrato di poter essere”.

Il tecnico rossoblù si sofferma anche sul prossimo avversario che giunge a Potenza da quinto i classifica con 21 punti all’attivo e reduce dalla vittoria per 3-1 contro Turi: “Meritatamente siede nelle posizioni alte della classifica, è una squadra quadrata e con alcuni terminali offensivi di altra categoria, le abbiamo studiate, ne riconosciamo l’alto valore, e proprio per questo ce la metteremo tutta per onorare la gara al meglio delle possibilità”. La partita verrà inoltre trasmessa in diretta su La Nuova TV al canale 82 del digitale terrestre di Basilicata e Puglia, in streaming su www.lanuova.net o tramite app La Nuova TV sulla smart tv di ultima generazione.

Ufficio Stampa PM Volley Asd

Foto Antonio Croglia