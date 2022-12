Successo di pubblico per il Presepe vivente a Senise

Nell’incantevole scenario del Complesso San Francesco a Senise , il 26 dicembre scorso è tornato di scena il “Presepe Vivente”. L’evento organizzato dalla Parrocchia di Senise e l’Unitalsi, con il Patrocinio del Comune di Senise e la collaborazione di molte associazioni del territorio.

C’è stata una grande affluenza di pubblico per un evento che mancava da troppo tempo nella cittadina sinnica. Atmosfera toccante e suggestiva. Tanti i figuranti volontari che hanno dato il meglio di sé , vestiti in abiti d’epoca hanno animato la suggestiva piazzetta . C’erano la lavandaia e l’arrotino, i pastori con le pecore, i boscaioli e l’oste per una ricostruzione della Betlemme di un tempo, con i mestieri ed il mercatino. Un modo di vivere il Natale nel suo significato più profondo, non soltanto guardando il presepe ma facendone parte.

Ricordiamo che la seconda serata si ripete il giorno 2 gennaio 2023 alle ore 19:00

FOTO: AUSER Anni d’Argento