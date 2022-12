La società del Futsal Senise augura buone festività natalizie alla comunità e a tutti gli sportivi.

L’FCD Senise, augura all’intera comunità sinnica, in modo sentito e formale, i migliori auguri per le festività natalizie e di felice anno nuovo. L’occasione è gradita anche per ringraziare chi, in questo 2022 trascorso assieme, ha contribuito a suo modo al progetto; in particolar modo a tutte quelle attività commerciali, anche le più piccole (specie di paese), che con passione hanno dimostrato da sempre vicinanza alla società stessa ed ai suoi obiettivi. Ci si sente con le stesse realtà territoriali, per onestà intellettuale, anche in dovere di chiedere scusa, in quanto la stagione sportiva 2022/20223 si sta “giocando” fuori sede per cause non imputabili allo stesso Futsal Senise.

Nell’augurare buone e serene festività natalizie, non da ultimo, anche all’intera Amministrazione Comunale, ci si augura nell’avvenire che, l’unico sport attualmente a livello nazionale in territorio senisese, abbia il giusto riconoscimento sia in termini di valore che di strutture. Le promesse fatte ad inizio stagione, purtroppo, sono state disattese malgrado tutti i buoni propositi. Il nome di Senise con onore (considerando non solo i risultati sportivi ma anche e soprattutto quelli educativi e sociali) viene “vissuto” quest’anno in quel di Policoro (MT) che sinceramente, come realtà, ha molto meno bisogno della nostra comunità sinnica a livello di comunicazione e valorizzazione “gratuita” del territorio.

In un’ottica di pura e semplice constatazione di fatto, è l’orgoglio di appartenere a questa comunità che ci da la forza di guardare il futuro sempre con fiducia, in un clima sereno, costruttivo e pronto al confronto e al dialogo.