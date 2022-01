Hockey femminile, HC LORENZONI È CAMPIONE D’ITALIA INDOOR 2021/2

L’ H.F. Lorenzoni è campione d’Italia Indoor, nella categoria Under 18 Femminile, per la stagione 2021-22. È questo l’esito delle due giorni di finale di Policoro, le piemontesi, hanno superato l’HF Riva 5-4 a 40″ dal termine. Sul gradino più basso del podio la “Batterfly Roma HCC” che ha battuto la squadra ligure “Hockey Club Genova”. Gli oltre 200 partecipanti tra atleti, tecnici ed accompagnatori hanno molto apprezzato l’organizzazione tecnica e di accoglienza messa in campo dagli organizzatori. Una finale disputata a porte chiuse per via delle restrizioni covid. “Una due giorni pieni di sport e di grande ospitalità”, commenta il presidente Nazionale Hockey Sergio Mignardi, “e la Basilicata è stata all’altezza delle aspettative e sarà ancora protagonista di altri appuntamenti nazionali importanti. La nostra disciplina non è solo competizione agonistica ma il rispetto dell’avversario, la multirazzialità, la questione di genere sono, per noi, aspetti fondanti.”. “Una manifestazione di alto livello con particolare valenza non solo sportiva ma culturale, sociale, turistica e di valorizzazione del territorio” ha commentato il sindaco di Policoro Enrico Mascia “una bella vetrina per Policoro e per la citta”. “Un grazie particolare a chi ha creduto in noi a tutti gli enti regionali sportivi e istituzionali, alle associazioni che ci hanno affiancato in questa grande avventura” cosi ci dice Roberta Rosa dirigente FHI Basilicata “dove lo sport è stato protagonista. Un’attenzione anche alle squadre di Hockey Paraolimpico” continua la Rosa, “che hanno saputo difendersi egregiamente”. Tanti i gruppi e le associazioni che sono scesi in campo nell’organizzazione per il supporto, un cerimoniale rigido e molto ridotto non ha frenato l’entusiasmo dei presenti che hanno ritirato i premi dalle autorità convenute, miglior giocatrice: Maria Torbole (HC Riva); miglior portiere: Angelica Iommi (HCC Butterfly); cannoniere: Eleonora Di Paola (HCC Butterfly).