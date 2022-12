Tutto pronto alla Farnesina per la XV Conferenza degli Ambasciatori

La Farnesina torna a ospitare la Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia nel mondo. Il tema della XV edizione, al via oggi, sarà ‘La diplomazia italiana al servizio del Paese in un mondo che cambia’ in un confronto che vedrà impegnati oltre 100 titolari di sedi diplomatiche all’estero. Diretta streaming su ANSA.it dalle 10.

“Saranno due giorni di intenso lavoro per fare il punto della situazione e per preparare il lavoro del futuro”, ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aprirà l’evento, con il segretario generale della Farnesina Ettore Sequi.

L’obiettivo sarà discutere del ruolo e degli strumenti a disposizione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della rete diplomatico-consolare a sostegno di un’Italia protagonista nella promozione del nostro interesse nazionale nel mondo, in linea con i riferimenti e i valori euro-atlantici.

Tante le sessioni in programma. A partire da quella sulle Priorità della politica estera italiana, a cui parteciperanno il ministro Tajani ed i presidenti delle Commissioni Esteri di Camera e Senato, Giulio Tremonti e Stefania Craxi.

E poi ancora, dal ruolo dell’Italia nell’Ue alla guerra, dalla questione migratoria alla diplomazia economica per la promozione del Made in Italy.

Tutti tavoli a cui parteciperanno i ministri competenti: Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Made in Italy), Claudio Crosetto (Difesa), Matteo Piantedosi (Interni), Raffaele Fitto (Affari Ue e Pnrr), Gilberto Pichetto Fratin (Energia), Giuseppe Valditara (Istruzione), Anna Maria Bernini (Università), Gennaro Sangiuliano (Cultura), Paolo Zangrillo (Pa). Interverrà poi in chiusura il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra gli ospiti stranieri è prevista la partecipazione della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

La conferenza sarà poi occasione per ricordare l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un attentato in Congo a febbraio dello scorso anno. La scalinata accanto alla Farnesina sarà dedicata ad Attanasio, mentre a Iacovacci sarà dedicata una sala operativa dell’Unità di Crisi.

ANSA