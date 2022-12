Dal figurativo fantastico alla cosmocromìa: per la prima volta in mostra le opere pittoriche di Carmelo Melfi

Il 20 dicembre alle 18.00 nel suggestivo scenario del chiostro maggiore del Complesso Monumentale di San Francesco a Senise, sarà inaugurata la mostra pittorica ”Dal figurativo fantastico alla cosmocromìa” dell’artista senisese Carmelo Melfi.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Assa, che da oltre vent’anni promuove eventi dedicati alla promozione culturale del territorio e gode del patrocinio del Comune di Senise e della Provincia di Potenza.

”Filo conduttore dell’esperienza artistica del pittore lucano Carmelo Melfi- spiega il prof. Serafino Di Sanzo- è una visione del mondo a colori che si intreccia con la capacità di penetrare la realtà sensibile ed immanente e trasporla, attraverso la pittura, in realtà altra, profonda e trascendente, che conduce e accompagna l’osservatore verso la contemplazione e la meditazione, in una dimensione affascinante dell’opera, dove ciascuno può rintracciare i contorni di una storia in costante evoluzione.

Dal Figurativo fantastico, agli Incontri e alla Policromia. Queste le tre fasi della pittura di Melfi che si ispira alla Metafisica di De Chirico, al Surrealismo di Magritte e anche alla grafica pubblicitaria contemporanea. Fonti d’ispirazione interpretate in modo assolutamente personale, con un linguaggio artistico diverso ed originale”.

”Una mostra, quella di Carmelo Melfi- spiega il presidente dell’Assa Egidio Diego Falcone- che, assieme al concerto Canzoni per ricominciare (in programma a gennaio) e all’incontro poetico di ottobre con Nicola De Lillo, si colloca all’interno di una serie di eventi che intendono promuovere e far conoscere le eccellenze artistiche locali, spesso nascoste e sconosciute ai più, per riconoscere i giusti meriti ai nostri geni poetici, musicali, pittorici e non solo, e anche per incentivare i numerosi talenti latenti del nostro territorio a farsi avanti e mostrare la loro luce.

L’ASSA è sempre pronta ad accogliere e a promuovere le istanze artistiche di chiunque voglia mettersi in gioco”.

La mostra resterà aperta fino al 29 dicembre dalle 18.00 alle 20.00, tutti i giorni fatta eccezione per il 24 e 25 dicembre.