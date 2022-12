Truffe e falso, sequestrati beni per 78 mila euro

Un sequestro preventivo di beni per circa 78 mila euro è stato disposto dal gip di Potenza nei confronti di un uomo di Cancellara (Potenza), accusato di truffa aggravata e falso: nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano, la Guardia di Finanza ha notificato all’uomo anche il divieto di soggiorno in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno permesso di accertare due truffe messe in atto da Pietragalla, con la complicità di altre due persone, ai danni di due persone, dalle quali si è fatto consegnare denaro, per un totale di circa undicimila euro, per ottenere, in un caso, un falso diploma da geometra, e nell’altro, di una falsa patente di guida. Inoltre l’uomo era riuscito a farsi cambiare da un istituto bancario un assegno falso da 67 mila euro.

Fonte: Ansa