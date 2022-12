‘La Collezione rivelata’, stampe originali e libri d’artista Ottanta ‘firme’ e duecento opere in mostra a Modena

La Biblioteca civica d’arte e architettura Luigi Poletti e il Laboratorio d’Arte Grafica di Modena festeggiano rispettivamente 150 e oltre 40 anni di attività.

Una retrospettiva sulla produzione del Laboratorio celebra questi anniversari con 80 artisti e 200 opere in mostra: libri d’artista e stampe a foglio di autori di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Carla Accardi, Assadour, Mimmo Paladino, Joe Tilson, Andrea Chiesi, Giuliano Della Casa, Luca Maria Patella, Giulia Napoleone, Wainer Vaccari, Piero Dorazio, Ferdinando Scianna.

L’evento, dal titolo ‘La Collezione rivelata’, a cura di Roberto Gatti e Francesca Mora, è in programma dal 17 dicembre al 19 marzo nella duplice sede del Complesso San Paolo e della Biblioteca Poletti, all’interno del Palazzo dei Musei di Modena.

La “Collezione” esposta comprende grafiche libere, opere su carta di diverse dimensioni, dal biglietto augurale ai grandi formati, e libri d’artista provenienti in parte dal Laboratorio e in parte dal Fondo della Biblioteca Poletti che, proprio in occasione del 150/o, si arricchisce di un nuovo volume collettivo, di grande formato e in copia unica, realizzato appositamente da 15 artisti nazionali e internazionali.

In San Paolo, in particolare, sono esposti oltre quaranta libri d’artista, provenienti in parte dal Laboratorio d’arte grafica di Gatti e in parte dal Fondo della Poletti, di autori di ambito emiliano e di artisti nazionali e internazionali, che hanno lavorato assiduamente con il Laboratorio portando alla costituzione di veri e propri nuclei di archivio (di Mimmo Paladino, per esempio, si contano oltre 400 opere grafiche).

Sulle pareti sono esposte opere degli stessi autori in grandi dimensioni, ottenute da lastre di un metro per un metro, che evidenziano una delle caratteristiche del Laboratorio, tra i pochi in Italia in grado di realizzare grafiche di grande formato.

ANSA