Nba: 34 punti di Curry, Golden State ferma Boston

I Golden State Warriors, campioni in carica della NBA, hanno giocato probabilmente la loro miglior partita da inizio stagione contro i Boston Celtics, attuali leader della lega, battuti 123-107, in una riedizione delle finali dello scorso anno.

Stephen Curry e Klay Thompson hanno supportato i Warriors rispettivamente con 34 e 32 punti.

Jordan Poole ne ha aggiunti 20 punti. Al di là della vittoria, i Warriors hanno mostrato un grande gioco collettivo e soprattutto molta fiducia nei propri mezzi, nonostante l’ottavo posto della Western Conference.

I Warriors ora sono attesi da sei match in trasferta, con numeri assai deludenti lontano dal Chase Center: 11 sconfitte e due vittorie. Per i Celtics, Jaylen Brown ha segnato 31 punti e preso 9 rimbalzi, mentre Jayson Tatum è stato contenuto a 18 punti. Boston resta prima nella Eastern Conference (21 vittorie, 6 sconfitte), ma non aveva mai perso contro una squadra della Western Conference (7 vittorie).

Negli altri incontri del sabato sera, il doppio MVP in carica Nikola Jokic ha firmato una tripla doppia (31 punti, 14 assist, 12 rimbalzi) per portare Denver alla vittoria contro Utah Jazz (115-110).

I Nuggets hanno potuto contare anche su Jamal Murray (30 punti) per conquistare il terzo posto all’Ovest, con lo stesso record dei Phoenix Suns (16 vittorie, 10 sconfitte). I Portland Trail Blazers di Damian Lillard (36 punti) hanno battuto i Minnesota Timberwolves, nonostante i 26 punti di Anthony Edwards ed i 24 (+ 9 rimbalzi) di Rudy Gobert.

Sospinti da Paul George (36 punti), i Los Angeles Clippers hanno battuto i Washington Wizards (107-114), alla sesta sconfitta consecutiva.

San Antonio ha celebrato il 26° anniversario della prima partita di Gregg Popovich come allenatore degli Spurs con una vittoria per 115-111 sugli Heat a Miami.

E infine, privati ;;di otto giocatori, comprese le loro stelle Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons e Seth Curry, i Nets hanno comunque battuto gli Indiana Pacers 133-136, grazie in particolare ai 33 punti del giovane Cam Thomas, alzatosi dalla panchina.

