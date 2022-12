Meteo domenica – Irrompe aria fredda continentale, attesi ancora rovesci, temporali e neve in collina. Ecco come andrà

Il vortice di bassa pressione che sta portando diffuso maltempo sulle regioni centrali e meridionali evolverà velocemente entro le prossime 24 ore verso l’Europa orientale posizionando il suo minimo entro domenica pomeriggio sull’Ucraina. Ciò richiamerà correnti ancor più fredde verso l’Italia che entreranno franche dalla porta della Bora mantenendo in vita su gran parte del nostro paese una spiccata instabilità di stampo invernale. Nel mirino soprattutto il Nordest, l’alto Adriatico e il basso Tirreno dove potranno esserci anche dei temporali ma rovesci intervallati da schiarite saranno possibili un po’ ovunque eccetto che al Nordovest dove il tempo sarà per lo più soleggiato. Vediamo allora nel dettaglio come si svolgerà questa giornata di domenica:

METEO DOMENICA: Nord, al mattino ancora instabile su est Alpi, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna con piogge e rovesci, anche temporaleschi, neve sulle Alpi e l’Appennino settentrionale dagli 800/1000m in calo serale fino a 500m in Appennino. Ampie aperture sulle Alpi centro occidentali e sul Nordovest. Centro spiccata instabilità con rovesci e locali temporali intervalli da schiarite, va via più ampie dal pomeriggio sulle regioni tirreniche. Neve in Appennino dai 1000/1200m in calo sotto agli 800m la sera. Sud irregolarmente nuvoloso con piogge e locali temporali intervallati da schiarite via via più ampie dal pomeriggio sulla Campania. Ampie aperture in Sardegna. Deboli nevicate in Appennino dai 1300/1500m. Temperature in lieve aumento al Nord, in calo al Centro e al sud. Venti forti occidentali al Centro Sud, intorno N/NE al Nord. Mari molto mossi o agitati con locali mareggiate lungo le coste esposte

Per conoscere la tendenza termica prevista nei prossimi giorni consulta le nostre mappe termiche fino a 10 giorni