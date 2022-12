Immacolata: tanti turisti a Napoli per le luminarie natalizie a San Gregorio Armeno

A San Gregorio Armeno, la strada dei presepi a Napoli, sono state accese le luminarie natalizie. I tantissimi turisti che già affollano le strade del Centro storico della città si potranno così godere le giornate di festa vivendo a pieno l’atmosfera del Natale.

“L’obiettivo era avere un Ponte dell’Immacolata con le luci di Natale accese – dice Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità – ed è stato pienamente centrato. E’ stata una corsa contro il tempo ma non volevamo deludere i cittadini, gli esercenti e i turisti che meritano un Centro storico all’altezza della sua fama mondiale”.

Caniglia sottolinea che le luci in via San Gregorio Armeno sono “solo il primo passo. A breve tutti gli allestimenti della IV Municipalità brilleranno in attesa del Natale. Un risultato possibile grazie all’assessore al turismo, Teresa Armato, e al sindaco, Gaetano Manfredi, che hanno deciso di puntare sulle Municipalitá”.

E dopo l’accensione delle luci, la presidente del parlamentino si pone, insieme agli artigiani, altri due obiettivi: far diventare il presepe patrimonio immateriale dell’Unesco e fondare una Scuola di formazione dell’arte presepiale.

“Non si tratta di propaganda – afferma Caniglia – ma del giusto riconoscimento a un’eccellenza che rappresenta una tradizione napoletana riconosciuta e apprezzata a livello mondiale”.