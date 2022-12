Prima alla Scala, Meloni: ‘E’ la mia prima volta. Sono incuriosita’

Parterre d’eccesione per la prima alla Scala di Milano.

“Sono incuriosita.

È la mia prima volta, sicuramente una prima bella esperienza nuova”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al Teatro. Poco dopo ha fatto il suo ingresso anche la presidente dell’Ue Ursula von der Leyen, accolta dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal sindaco di Milano Giuseppe Sala: “Sul palco Reale – ha chiosato proprio il primo cittadino meneghino – ci saranno due delle sette donne più potenti del mondo. Non credo si parlerà di politica, almeno lo spero”.

Chiaro il riferimento alla classifica di Forbes che ha citato Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni come due delle sette donne più potenti del mondo. “Una grande serata e una bellissima giornata per Milano”: le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il pubblico della Prima della Scala, anche quest’anno, tutto in piedi, ha tributato un’ovazione al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al suo ingresso nel palco d’onore con accanto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. L’applauso si è prolungato per alcuni minuti.

In mattina, invece, alcune persone, probabilmente per un atto dimostrativo di matrice ambientalista, hanno lanciato vernice contro l’ingresso del Teatro alla Scala dove questa sera si inaugura la stagione operistica.

A compiere l’atto cinque persone, che sono state bloccate dagli agenti del dispositivo di sicurezza.

Sono 5 attivisti del gruppo “Ultima generazione” le persone bloccate dalla polizia dopo aver lanciato vernice blu contro l’ingresso del teatro alla Scala, a Milano.

Il gruppo era stato notato questa mattina da una pattuglia di poliziotti in servizio in zona e subito bloccato dopo l’azione. “Ultima generazione – no gas no carbone”, c’era scritto sul cartellone esposto da alcuni componenti prima di essere identificati dalle forze dell’ordine.

L’attacco al teatro era un rischio valutato, soprattutto nel giorno della Prima e con la sfilata di personalità che parteciperanno all’evento. I cinque sono stati accompagnati in questura per una identificazione e la successiva denuncia.

Il blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione che stamani hanno lanciato vernice contro il teatro alla Scala nel giorno di apertura della stagione, è, secondo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato a Rtl 102.5, “sciocco e fuori dalla logica.

Il mondo occidentale e l’Europa si stanno muovendo per risolvere i problemi climatici, investendo tante risorse. Ci vuole una gradualità, la transizione deve essere sostenibile anche a livello economico, dobbiamo tutelare il clima e l’ambiente ma anche i nostri cittadini”.

