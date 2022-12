Provincia di Matera: riconfermato Marrese

Il sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese – che era l’unico candidato – è stato riconfermato presidente della Provincia di Matera.

Le elezioni di secondo livello, riservate ai sindaci e ai consiglieri comunali, si sono tenute oggi, dalle ore 8 alle 20, nella Città dei Sassi, nell’aula consiliare della Provincia.

L’affluenza – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Provincia – si è attestata sul 66,9%, pari a 253 votanti su una platea di 378 aventi diritto. In termini di voti, Marrese ha ottenuto 253 voti che, in termini di voto ponderato, si traducono in 745.997 voti.

Dopo l’elezione, Marrese si è detto “commosso, emozionato, orgoglioso di questo consenso ricevuto. I sindaci e gli amministratori locali, al di là del colore politico, mi hanno infatti onorato del loro sostegno conferendomi un secondo mandato pieno che mi vede sempre più motivato e ottimista, sebbene le Province scontino problemi seri, specie di natura finanziaria e di risorse umane, determinate dalla riforma Delrio. Ciò nonostante non ho mai ceduto alla tentazione dello sconforto o del pessimismo, ma, armandomi di positività, ottimismo e determinazione, ho sempre cercato il meglio per le istituzioni che amministro”. (ANSA).