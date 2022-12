L’Aula del Senato ha dato il via libera al decreto in materia di proroga della partecipazione di personale militare a iniziative Nato e misure per il servizio sanitario della Calabria, nonché di Commissioni presso l’Aifa.

I voti favorevoli sono stati 86, i contrari 28 e gli astenuti 46.

Il provvedimento, in scadenza il 27 gennaio, passa ora all’esame della Camera.

ANSA