Guardia di Finanza: l’innalzamento del tetto al contante non preoccupa

L’innalzamento del tetto del contante a 5mila euro “è un fatto che consideriamo ma che per ora non desta preoccupazioni particolari, vedremo come verrà realizzato”.

Lo dice il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana a margine della presentazione del calendario del Corpo.

“Ormai – aggiunge – abbiamo meccanismi operativi collaudati nel contrasto all’evasione fiscale e al riciclaggio”

