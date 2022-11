E’ morta Irene Cara, attrice e cantante di Fame e Flashdance Premio Oscar per la miglior canzone, aveva 63 anni

La cantante e attrice statunitense Irene Cara, pseudonimo di Irene Cara Escalera, voce e volto di hit indimenticabili come Fame e What a feeling per i musical Fame e Flashdance, interpretazioni che le valsero un Golden Globe e un oscar per la miglior canzone, è morta a 63 anni nella sua casa in Florida.

A dare l’annuncio è la sua agente Judith A.Moose, che non indica però le cause del decesso: “È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara.

La famiglia di Irene ha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un’anima bella la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film” e ancora: “Non riesco a credere di doverlo scrivere, per non parlare della notizia.

Vi prego di condividere i vostri pensieri e ricordi di Irene. Leggerò ognuno di essi e so che lei sorriderà dal cielo. Adorava i suoi fan”.

Nata nel Bronx, a New York, nel 1959, Irene Cara aveva studiato musica, ballo e recitazione fin da bambina, lavorando in teatro e in tv fin dagli anni ’70. La notorietà però arriva negli anni ’80 quando viene chiamata per il musical Fame, che da anche il titolo al brano che le varrà un Golden Globe e la renderà una star.

Nel 1984 è la volta di Flashdance, il film con Jennifer Beals, per cui ha vinto l’Oscar per la miglior canzone originale.

