Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domani 25 novembre dibattito a più voci organizzato da Basilicata in Azione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Basilicata in Azione ha inteso organizzare per domani 25 novembre, alle ore 18:30, presso la sede regionale del partito a Potenza, in via Lisbona 11, un dibattito a più voci per dare spazio a testimonianze dirette e mettere al centro i temi dei diritti delle donne. Ai lavori parteciperanno: Paola Faggiano, presidente di Sinergie Lucane; Suor Liliana, Stella del Mattino; Antonella Rubertone, artista; Margherita Sarli, giornalista; Valentina Papandrea, social media manager. Inoltre sono previste le testimonianze di Caterina Errico e delle donne di Basilicata in Azione. Il dibattito sarà moderato da Patrizia Bianco, scrittrice e componente del direttivo di “PZ Città X le donne”. Durante la serata si terrà anche l’esposizione di opere d’arte dell’artista Antonella Rubertone.