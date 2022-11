Bruno (Pollino Experience): Dalla Borsa “Roots In” Rotonda e il Pollino si confermano mete perfette per il turismo delle origini

“Il Pollino e Rotonda sono i luoghi ideali per chi ha voglia di ritrovare le radici lucane. L’esperienza di Pollino Experience alla Borsa Internazionale del Turismo delle Origini – dichiara Franco Bruno – è stata senza dubbio positiva, utile a pianificare le nuove attività e a interloquire con buyers ed esperti a livello internazionale di turismo.

“Guardiamo con molto interesse – continua Franco Bruno- alla strategia che APT, Regione Basilicata ed ENIT vorranno mettere in campo per intercettare al meglio il flusso di turisti internazionali che arriveranno in Italia e in Basilicata nei prossimi anni. Come abbiamo ribadito nei nostri incontri durante la due giorni di “Roos In”, il nostro territorio e le strutture della “Bruno Group” sono pronti a giocare una partita da protagonisti in questo nuovo scenario che si apre e che vede le esperienze e le passioni al centro degli interessi dei turisti.”

“Con il nostro team – conclude Bruno – e grazie alla collaborazione di professionisti dei settori food e hospitality, stiamo mettendo a punto alcune azioni e proposte per dare agli expat la possibilità di vivere un’esperienza unica nel nostro territorio e godere delle sue eccellenze enogastronomiche, a partire dalla melanzana rossa e dal fagiolo bianco, prodotti a marchio Dop, di cui Rotonda è ricca e attraverso i quali è conosciuta nei mercati nazionali ed internazionali.”