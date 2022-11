Bruce Springsteen, ecco gli special guest dei concerti italiani A Ferrara, Roma e Monza nel 2023

Sono stati ufficializzati i nomi degli artisti che accompagneranno il pubblico nell’attesa dei tre grandi concerti italiani di Bruce Springsteen and The E Street Band.

Giovedì 18 maggio a Ferrara nel pomeriggio si esibiranno Fantastic Negrito, vincitore di tre Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album e a seguire Sam Fender, giovane cantautore inglese tra i più promettenti e di successo degli ultimi anni nonché vincitore di un Brit Award nel 2022 nella categoria Best British Alternative/Rock Act.

Domenica 21 maggio Sam Fender tornerà sul palco del Circo Massimo di Roma preceduto da The White Buffalo, il progetto musicale del cantautore statunitense Jake Smith e band molto amata nella scena musicale internazionale.

Martedì 25 luglio il Prato della Gerascia dell’Autodromo di Monza ospiterà The Teskey Brothers, blues-rock band australiana di Melbourne, fondata nel 2008 dai due fratelli Josh e Sam Teskey, che successivamente lascerà il palco a Tash Sultana, affermata polistrumentista, capace di suonare oltre 10 strumenti e apprezzata in tutto il mondo per i suoi live molto particolari.

Le esibizioni degli artisti durante il pomeriggio aggiungeranno entertainment e qualità all’attesa del concerto, senza nulla sottrarre alla durata del concerto di Bruce Springsteen and The E Street Band. I biglietti per i tre concerti sono già esauriti sulle piattaforme di vendita ufficiali e autorizzate Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Chi non ha fatto in tempo ad acquistare può usufruire delle piattaforme di rivendita fan to fan ufficiali dei canali di vendita Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. In nessun caso – sottolinea l’organizzazione – è opportuno rivolgersi a circuiti di secondary ticketing.

ANSA