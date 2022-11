Potenza: Autogrill, dipendenti ancora in protesta.

Continua la protesta dei 16 lavori dell’ Autogrill di Potenza senza più lavoro da 8 giorni

I lavoratori si sono incatenati davanti alla struttura sul raccordo in direzione Sicignano per chiedere una soluzione al loro caso, ieri 16 novembre al centro di un tavolo convocato dal Prefetto.

Il lavoro si è interrotto martedì della scorsa settimana, dopo che la società Autogrill ha ricevuto una nota dall’ Anas con cui si scaricavano sulle attività presenti nell’area di sosta le responsabilità di eventuali incidenti in quella che viene indicata come una zona non sicura, per la presenza di rampe di accesso e uscita non a norma. L’ azienda stradale non ha voluto concedere proroghe. Il perché lo ha chiesto ai vertici Anas l’inviato Umberto Avallone