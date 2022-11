A Potenza riaprirà il punto vendita Autogrill

Il punto vendita Autogrill di Potenza, posto nell’area di servizio sul raccordo autostradale, che nei giorni scorsi aveva chiuso dopo che Anas aveva dichiarato “abusivi” gli accessi, riaprirà domani mattina

E’ questo l’esito dell’incontro, tenutosi questa mattina in Prefettura a Potenza, comunicato dai sindacati Filcams Cgil e Uiltucs.

L’Anas e il curatore fallimentare, nei prossimi giorni, si coordineranno per presentare un progetto tecnico “per far sì che gli accessi diventino regolari”, e saranno tenuti a informare costantemente il prefetto di Potenza e le sigle sindacali, in attesa di una nuova riunione del tavolo, che sarà convocatà per il mese prossimo.

“Dopo una settimana di protesta dei lavoratori, grazie all’intervento del prefetto e dei sindacati – hanno detto Filcams e Uiltucs, commentando “un risultato straordinario” – la vertenza si è conclusa positivamente, garantendo la continuità lavorativa a tutti i dipendenti”. (ANSA).