Sgombero famiglie, Perrino: Merra solleciti erogazione contributi

Merra solleciti l’erogazione per il contributo ai cittadini coinvolti da emergenza abitativa

“È datata 10 ottobre 2022 una comunicazione dell’Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e OO.PP della Regione Basilicata con la quale lo stesso ufficio fa il punto sull’erogazione dei contributi alle famiglie sottoposte a sgombero nei comuni di Aliano, Castronuovo di Sant’Andrea, Irsina, Lagonegro, Lauria, Maratea, Pisticci e Pomarico. Avevamo sollecitato un riscontro a seguito dell’annuncio dell’ Assessora Merra che a luglio 2022 comunicava lo stanziamento dei fondi necessari a sostenere le spese per la diversa collocazione residenziale dei nuclei di famiglie coinvolte da emergenza abitativa”.

Lo sostiene il consigliere regionale del M5s, Gianni Perrino che aggiunge: “Sostanzialmente i contributi sono stati erogati per i soli comuni di Aliano, Castronuovo di Sant’Andrea, Lagonegro, Lauria e Pomarico mentre per i restanti si attendevano dei documenti per procedere all’erogazione. Dal documento si evince anche che il Comune di Irsina ha inviato la documentazione richiesta in data 23 settembre e che si era in attesa di ricevere riscontri da Pisticci e Maratea. Purtroppo dobbiamo registrare le segnalazioni dei cittadini di Irsina, i quali hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni all’interno delle palazzine di Via Lamarmora, che lamentano il ritardo nell’erogazione di questo contributo. Una situazione antipatica per queste persone che, oltre a fronteggiare l’emergenza abitativa, devono fare i conti con le giustificazioni da dare ai proprietari delle case in cui vivono attualmente”..

“L’Assessora Merra – conclude – si faccia immediatamente portavoce di questa odiosa situazione, direttamente presso gli uffici responsabili, in maniera tale da sollecitare l’erogazione del contributo”.