Sanità: il 19 novembre a Potenza la protesta di Cgil, Cisl e Uil

Una sanità allo sbando e senza prospettiva” è il motivo alla base della manifestazione unitaria organizzata per sabato prossimo, 19 novembre, a Potenza, dinanzi alla sede della Regione Basilicata alle ore 10, organizzata da Cgil, Cisl e Uil e presentata stamani a Potenza dai tre segretari regionali Angelo Summa (Cgil), Vincenzo Cavallo (Cisl) e Vincenzo Tortorelli (Uil).

Tra i temi al centro della mobilitazione – per la quale sono attese circa tremila persone – “la carenza dei medici e gli organici impoveriti, la precarietà, i limiti al tetto di spesa per il personale medico, le liste di attesa che inducono le famiglie a rivolgersi ai privati, i presidi territoriali sgretolati e un sistema di emergenza-urgenza da potenziare per ridurre i tempi di attesa”.

