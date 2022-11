Ucraina: Assemblea Onu approva risoluzione contro la Russia

L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato con 94 voti a favore, 14 contrari e 73 astenuti una risoluzione in cui si chiede che la Russia sia responsabile per le sue violazioni della legge internazionale in Ucraina.

Il testo domanda che i 193 paesi membri delle Nazioni Unite creino “un registro internazionale” per documentare le richieste di danni, perdite o lesioni agli ucraini causati dalla Russia.

La Cina ha votato no alla risoluzione dell’Assemblea generale Onu.

Tra i 14 contrari ci sono anche Bahamas, Bielorussia, Corea del Nord, Cuba, Centrafrica, Eritrea, Etiopia, Iran, Mali, Nicaragua, Siria e Zimbabwe. L’India e’ invece tra i 73 astenuti.

Intanto tre giorni dopo il ritiro delle truppe russe Volodymyr Zelensky arriva per una visita a sorpresa a Kherson per affermare che “è impossibile uccidere l’Ucraina” e che la liberazione della città segna “l’inizio della fine della guerra”.

“Siamo pronti per la pace”, aggiunge poi, una frase che basta a scatenare una ridda di interpretazioni, mentre a livello internazionale si moltiplicano i segnali di un possibile negoziato che porti al cessate il fuoco.

Primo fra tutti un incontro ad Ankara tra il capo della Cia e il suo omologo russo.

La Russia ha snobbato la visita di Zelensky, che è durata in tutto mezz’ora e di cui il presidente ha pubblicato le immagini sul suo canale Telegram, accompagnandole con il messaggio ‘Kherson-Ucraina’. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, si è limitato a dire che per Mosca Kherson rimane invece “territorio russo”.

Kiev ha ribadito i punti su cui dice di non poter transigere, primi fra tutti il “ritiro di tutte le truppe russe” e il “ripristino dell’integrità territoriale ucraina”.

Ma Mosca, ha affermato il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko, considera “inaccettabile” la condizione di un ritiro prima dei negoziati, che invece devono “tenere conto della situazione sul terreno”.

Sul terreno, appunto, la riconquista di Kherson non sembra ancora dare la spallata decisiva alle forze russe.

“I prossimi mesi saranno difficili” per l’Ucraina, ha avvertito non a caso il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, invitando a non “commettere l’errore di sottovalutare la Russia”.

Da parte sua il presidente americano Joe Biden ha parlato di “vittoria significativa” per l’Ucraina, aggiungendo però che l’esito del conflitto “rimane da vedere”.

E proprio in queste ore Mosca ha annunciato di avere strappato agli ucraini la località di Pavlovka, nella provincia orientale di Donetsk, mentre le truppe russe rimangono trincerate non lontano da Kherson sulla riva opposta del Dnepr, unica barriera geografica in un territorio per il resto aperto e pianeggiante. In questa situazione che non vede un vincitore sicuro, gli Usa continuano i colloqui con i russi.

Dopo le telefonate dei mesi scorsi tra i rispettivi ministri della Difesa e i consiglieri per la Sicurezza nazionale, il capo della Cia William Burns ha incontrato di persona la sua controparte russa.

Si è trattato solo di un colloquio volto a mettere in guardia Mosca contro l’uso delle armi nucleari e non si è parlato di negoziati per l’Ucraina, hanno assicurato dalla Casa Bianca.

