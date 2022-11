A Verona unica tappa italiana del Disney 100 – The Concert

L’unica tappa italiana del DISNEY 100 – THE CONCERT si terrà all’Arena di Verona sabato 13 maggio 2023 alle ore 21:00.

La data, presentata in Italia da Vivo Concerti e prodotta da Semmel Concerts, vedrà risuonare nell’ Arena di Verona le musiche più iconiche della centenaria storia di Disney, in uno spettacolo multimediale che ripercorrerà le più belle musiche e film di casa Disney.

Il tour nel mondo è in occasione del centenario di Disney. Il palco del DISNEY 100 – THE CONCERT non si limiterà a essere calcato dai beniamini dell’era classica Disney (Topolino, Cenerentola, Il Re Leone e Mary Poppins), ma lascerà altrettanto spazio anche agli eroi della Disney contemporanea tra i personaggi Pixar, gli idoli di Star Wars come the Mandalorian e i supereroi Marvel come Black Panther.

Lo spettacolo includerà la proiezione su grande schermo di alcune scene leggendarie dei film, accompagnate dalla Hollywood Sound Orchestra e cantanti solisti, in una esperienza multimediale. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com da mercoledì 9 novembre 2022, e da lunedì 14 novembre 2022 in tutti i punti vendita autorizzati.

ANSA