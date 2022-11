ASP comunica calendario mese di novembre 2022 per le prenotazioni vaccinazione anticovid-19

POTENZA – L’ASP comunica il calendario del mese di novembre 2022 per le prenotazioni delle vaccinazioni anti-COVID-19.

Il link per accedere alla piattaforma di prenotazione è il seguente: Vaccinazione Anti COVID-19 (vaccinicovid.gov.it)

Si precisa che le prime dosi per i soggetti dai 12 anni in poi restano ad accesso libero, mentre le prime dosi per i bambini dai 5 agli 11 anni prevedono la prenotazione obbligatoria.

La prenotazione sulla piattaforma Poste è altresì obbligatoria per la somministrazione della terza, della quarta e della quinta dose.

L’intervallo minimo di 120 giorni dalla fine del ciclo primario o dall’ultima dose di richiamo effettuata verrà calcolato in automatico dalla piattaforma.

Per gli OVER 80 si conferma l’accesso libero ai punti vaccinali.

I centri vaccinali resteranno aperti nelle fasce orarie e nei giorni indicati nelle tabelle seguenti:

POTENZA – TENDA QATAR GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE 03/11/2022 08:00-19:30 10/11/2022 08:00-19:30 17/11/2022 08:00-19:30 24/11/2022 08:00-19:30

LAURIA – Suore Vincenziane (ex scuola materna paritaria) GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE 02/11/2022 08:00-13:30 09/11/2022 08:00-13:30 16/11/2022 08:00-13:30 23/11/2022 08:00-13:30 30/11/2022 08:00-13:30

MELFI – Palestra Comunale, Via della Cittadinanza attiva GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE 07/11/2022 08:00-13:30 14/11/2022 08:00-13:30 21/11/2022 08:00-13:30 28/11/2022 08:00-13:30

PATERNO – Ambulatorio ASP, Piazza Isabella Morra 08/11/2022 08:00-13:30 15/11/2022 08:00-13:30 22/11/2022 08:00-13:30 29/11/2022 08:00-13:30

SENISE – Complesso monumentale “San Francesco”, Piazza Municipio n. 2 GIORNI DI APERTURA FASCE ORARIE 07/11/2022 08:00-13:30 14/11/2022 08:00-13:30 21/11/2022 08:00-13:30 28/11/2022 08:00-13:30