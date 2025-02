Il giovane manager Fabbrizio premiato dall’Amministrazione comunale di Ferrandina

In occasione della cerimonia di accoglienza delle delegazioni Erasmus provenienti da Guadalupa, Lituania e Grecia, l’Amministrazione comunale di Ferrandina ha conferito una targa-premio al giovane manager Leonardo Fabbrizio.

L’evento, che si è svolto nel salone di Santa Chiara, ha visto la calorosa partecipazione degli studenti dell’IS Ferrandina, entusiasti di accogliere i loro coetanei europei e di celebrare l’eccellenza del concittadino Fabbrizio.

Leonardo Fabbrizio, distintosi per la sua brillante carriera e per aver raggiunto il prestigioso titolo di Gold Manager nella finale della VI edizione del Premio Giovane Manager, rappresenta un esempio di innovazione e successo per l’intera comunità.

“Siamo orgogliosi di premiare un giovane concittadino di talento come Leonardo Fabbrizio -ha dichiarato il sindaco Carmine Lisanti, durante la cerimonia -Il suo percorso è un modello per i nostri giovani e dimostra che con impegno e dedizione si possono raggiungere traguardi importanti”.

La consegna della targa-premio è stata un momento di grande emozione e l’occasione per sottolineare l’importanza di valorizzare i talenti locali e di promuovere l’eccellenza.

L’evento ha rappresentato anche un’occasione di arricchimento culturale per gli studenti dell’IS Ferrandina, che hanno potuto interagire con i loro coetanei europei e scoprire nuove culture.