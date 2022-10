Governo: al via il Cdm Anche misure contro raduni illegali

E’ iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri.

All’ordine del giorno un decreto unico con norme urgenti in materia di giustizia, rinvio dell’entrata in vigore della riforma penale e ergastolo ostativo, di Covid, con l’anticipo della fine dell’obbligo di vaccino per i sanitari, e la stretta sui raduni pubblici come i rave party.