SENISE: prosegue anche oggi “U Pajis ru Zafaràn” presso Osservatorio Avifaunistico

Si conclude oggi 30 ottobre 2022 la due giorni dedicata al peperone di Senise “U Pajis ru Zafaràn”, evento organizzato dall’Osservatorio Avifaunistico Senise e con il patrocinio del Comune di Senise. Progetto cofinanziato Fondi PSR . Percorso storico-culturale etnoantropologico del peperone che racconterà la storia dei condadini senisesi, in modo di vivere, gli usi, gli attrezzi, i costumi di generazioni che hanno coltivato, sperimentato, ottenutoe promulgato gli infiniti usi del peperone più famoso al mondo. Workshop di musica Folkloristica con il gruppo A’ Cantinera che ha raccontato in musica la vita di un popolo legato al peperone. Integrazione comunitarie con le signore senisesi esperte insertatrici , a disposizione del visitatore, per spiegare le tecniche di realizzazione delle “SERTE” (collane) facendovi provare e svelando i trucchi ed aneddoti. RURAL Cooking il peperone di Senise incontrerà a tavola i prodotti tipici dei paesi lucani sposando tradizione e cultura di un vasto paniere. Durante la manifestazione saaranno esposti quadri, opere dell’artista Avv. Melfi di Senise che ritraggono scene di vita e paesaggio della valle del Sinni e dell’invaso di Montecotugno. Inoltre ci saranno esposizioni di prodottori locali con i loro prodotti tipici che daranno la possibilità ai visitatori di acquistare i Peperoni di Senise in tutte le forme dal prodotto fresco ai prodotti derivati.