VENICE DESIGN WEEK, AL VIA MOSTRA BASILICATA MATERIA PER I SENSI

Si inaugura domani alla Galleria di Sant’Eufemia a Venezia, nell’ambito della XII edizione di Venice Design Week, la mostra Basilicata Materia per i sensi.

L’originale percorso espositivo – si leggein una nota dell’Apt – presenta oggetti “sensibili” tratti dalla produzione di artigiani, maker e designer lucani protagonisti di Fucina Madre, il progetto di promozione territoriale dell’APT Basilicata che interpreta “il paesaggio” dell’artigianato e del design quale preziosa risorsa turistico-culturale, e identifica gli “artieri” quali veri e propri animatori di bellezza diffusa, nel segno della cultura e della creatività.

«Dopo il grande successo dell’Expo Fucina Madre che si è tenuta a Matera lo scorso luglio, grazie alla collaborazione avviata in quel contesto con le design week italiane – ha dichiarato Antonio Nicoletti, direttore di APT Basilicata – abbiamo il piacere di portare a Venezia, e poi a Palermo, la Basilicata creativa quella che si racconta in maniera esemplare attraverso oggetti di artigiano e design contemporanei che evocano paesaggi e storie della nostra regione, invitando alla scoperta, oltre ogni luogo comune».

La mostra ha dunque l’intento dichiarato di presentare un originale corpus di oggetti, dall’espressività idiomatica e multisensoriale, ispirati da materie, cromie e paesaggi della Basilicata. Ma allo stesso tempo, come sottolineato dalle curatrici, Palmarosa Fuccella, Lisa Balasso e Daniela Brignone, il progetto espositivo intende rafforzare il dialogo tra le forme e i segni di territori e tradizioni diverse, come quelle rappresentate da Venezia, Palermo e la Basilicata, che condividono una capillare presenza di realtà produttive e progetti di creatività contemporanea sviluppati a partire dalla valorizzazione di antichi saperi ma con lo sguardo aperto all’innovazione e ad una originale interpretazione del gusto contemporaneo.

Gli appuntamenti di Venezia: l’apertura della mostra è fissata per sabato 9 ottobre alle ore 10, alla Galleria Sant’Eufemia alla Giudecca, mentre lunedì 11, alle ore 17, si tiene il workshop sul tema Turismo e artigianato a cui parteciperà il direttore di APT Basilicata Antonio Nicoletti, e alle 19, infine, è in programma l’incontro con i designer di Venice Design Weeks nel luogo dell’esposizione Basilicata Materia per i sensi.

In mostra

Luca Colacicco [Collezione Matera 2019: Sgabelli e sedute in legno]

Arcangelo Gabriele D’Alessandro [Caciocavallo desk lamp]

Biagio Lamberti [Arid e Rain, lampade in argilla dei Calanchi]

Milena L’Annunziata [Sculture da indossare]

Claudia Pentasuglia [Ceramica sgarbata: piatti]

Giustina Piglia [Bottiglie in maiolica]

Maria Teresa Quinto [Memé, lampade a vapore]

Bernadette Scalcione [Magia di acero minore: borsa; taccuini “casette”]

Tommaso Schiuma [Crocchio pinza in legno, Matrix timbro pane, Ciocco salvadanaio]

Damiana Spoto [Pochette Bosco incantato blu e Cuscino aromaterapico]

Giusi Villano [Lampade in cartapesta aromatica]

Manuela Telesca [Collezione Trame]

Antonella Torre [Collezione Aragonese]