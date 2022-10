Il Ministro Casellati a Potenza il 4 novembre per la festa delle Forze Armate

Il ministro delle Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati, eletta al Senato in Basilicata nel partito di FI vincendo la sfida per il collegio uninominale, per la sua prima uscita ufficiale, ha scelto di recarsi a Potenza il 4 novembre per la festa delle Forze Armate. Nell’occasione, il ministro proseguirà la visita in Basilicata facendo tappa anche Matera.

Alle elezioni Politiche del 25 settembre, Casellati è stata eletta in Senato, vincendo la sfida per il collegio uninominale della Basilicata.