Futsal Senise, sconfitta amara per i ragazzi di miter Masiello

Punizione davvero eccessiva per il Futsal Senise che pur mettendo paura alla capolista Dream Team Palo del Colle cade di misura, per 2-3, sul campo amico di Policoro.

Primo tempo bello ed equilibrato che si sblocca al 13’48”, a favore degli ospiti che poco prima avevano colpito un palo, grazie ad una rete fortuita di Bellaver che calcia dalla trequarti trovando una decisiva deviazione che fa 0-1. I bianconeri non ci stanno e costruiscono due importanti pale gol con Grandinetti e Dipinto. Qualche minuto dopo sono ancora i lucani a sfiorare la rete del pareggio con Stigliano che chiude un bel triangolo con Dipinto: la sua conclusione di punta però termina di poco fuori. Padroni di casa che attaccano ma Dream Team che raddoppia al 18’51”, in contropiede con Dell’Olio. Neanche un minuto più tardi i ragazzi di Masiello riaprono il match con una conclusione sotto l’incrocio di Dipinto. Si va al riposo sull’1-2.

La ripresa si apre con i bianconeri all’attacco precisamente con il brasiliano Carlos Alberto che sfiora il gol di testa su assist di Grandinetti. La gara è veramente bella con occasioni da una parte e dall’altra. Al decimo minuto forse la chance più ghiotta per i lucani ancora sui piedi di Carlos Alberto che si vede parare il tiro in maniera incredibile. Dopo una manciata di secondi è De Fina a provarci ma nulla da fare. A 9’41” da segnalare un palo degli ospiti e al 13’30” dopo tre tentativi di seguito Carlos Alberto sfiora ancora la marcatura in girata. A 15’38” è ancora Dell’Olio, con uno scavetto, a insaccare e chiudere praticamente la gara sull’1-3. A 2’45” dalla fine il tecnico Masiello sceglie di giocarsi la carta quinto di movimento e grazie a questa i bianconeri accorciano le distanze a poco più di un minuto dal termino con Dipinto. L’occasionissima per fare 3-3 capita, poi, a Stigliano che di sinistro deposita la sfera di pochissimo fuori. Termina 2-3 per il Dream Team Palo del Colle.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-DREAM TEAM PALO DEL COLLE (1-2) 2-3 RETI: 13’18” pt Bellaver (P), 18’51” st Dell’Olio (P), 19’30 Dipinto (S), 15’38” st Dell’Olio (P), 18’43” st Dipinto (S)

FUTSAL SENISE: Guerriero, De Fina, Capalbo, Urgo, Da Costa, Dipinto, Bruno, Novellis, Stigliano, Nucera, Iorio, Grandinetti. All.: Masiello

DREAM TEAM PALO DEL COLLE: Contini, Dell’Olio, Marolla, Di Sisto, Angiulli, De Liso, Alves, Bellaver, Panunzio, Perrucci, Stasi, Dambrosio. All.: Guarino

ARBITRI: Molinaro e Di Benedetto di Lamezia Terma (Cronometrista: Gammaro di Rossano)

AMMONITI: Grandinetti (S); Bellaver e Dambrosio (P) ESPULSI: ne

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA