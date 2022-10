Esplosione distrugge abitazione a Lucca, un morto e tre dispersi

Una vittima, una donna incinta estratta viva, due camionisti che transitavano al momento dell’esplosione ricoverati in ospedale.

Questo il bilancio della questura di Lucca sull’esplosione di una casa in località Torre. Sempre la questura di Lucca specifica che i due camionisti feriti sono stati ricoverati in codice bianco, la donna incinta è grave e in ospedale stanno per procedere al parto cesareo, il compagno non è stato coinvolto dall’esplosione ma sta andando all’ospedale di Cisanello (Pisa).

Invece, la vittima appartiene all’altro nucleo familiare coinvolto, una donna di circa 60 anni. Sono invece dispersi la figlia, una ragazza di 17 anni, e il padre di questa.

L’esplosione è stata causata da una fuga di gas, ha distrutto un’abitazione a Torre, nel comune di Lucca vicino alla strada provinciale della Valfreddana, e ne ha investita un’altra.

Due persone, tra cui una donna incinta, sono state estratte vive dalle macerie.

I due feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Pisa e Lucca. I Vigili del Fuoco hanno spiegato che l’esplosione, a seguito di una fuga di gas metano, ha interessato un edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative, in località Torre in via Per Camaiore, nel comune di Lucca.

