Cariello: maggioranza compatta verso nuove sfide

“Il Governo regionale, supportato da questa maggioranza di Centrodestra, proceda a vele spiegate verso il suo unico interesse, il bene dei lucani. Finalmente domani prenderà il via l’iter per ottenere il tanto atteso Bonus gas, un percorso che è stato lungo ma che cambierà la vita e il futuro di questa Regione.

Per non parlare poi del bando che prevede lo stanziamento di 90 milioni di euro, dedicato ai non metanizzati, per l’acquisto e installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Questa Amministrazione non lascia indietro nessuno”.

Lo sostiene il capogruppo della Lega, Pasquale Cariello che aggiunge: “La legge sul gas, voluta fortemente dal gruppo regionale Lega e le nuove compensazioni ambientali porteranno giovamento a tante famiglie lucane in grande difficoltà economica a causa della crisi energetica.

Tutto questo grazie alla Giunta presieduta da Vito Bardi che continua ad applicare alla propria visione strategica e programmatica una forza riformatrice che non ha mai avuto eguali in Basilicata.

Grazie ad un Centrodestra compatto ci sono innumerevoli sfide davanti a noi che possiamo ancora affrontare e vincere, dimostrando quel credo nel rinnovamento che ci ha visto trionfare nella competizione elettorale”.

“Per questo – conclude – invito tutti a dare meno retta a disfattisti e complottisti che fanno opposizioni sterili e che occupano quotidianamente le pagine dei giornali.

Abbiamo tra le nostre mani la possibilità di fare qualcosa di grande per la Basilicata, per i nostri ragazzi e per le famiglie, come le nostre, che ci hanno sempre sostenuto. Non sprechiamo questa occasione”.