La Filarmonica della Scala racconta Halloween ai bimbi ‘Sogno di una notte di Ognissanti’ all’auditorium San Fedele

La Filarmonica della Scala accompagna per mano i bambini in un percorso attraverso le favole di Hans Christian Andersen e la musica che hanno ispirato.

E lo fa con un nuovo spettacolo che andrà in scena all’auditorium San Fedele di Milano dal 27 al 29 ottobre.

Le prime due date di ‘Sogno di una notte di Ognissanti’, il 27 e 28, sono riservate alle scuole primarie che partecipano a ‘Sound, music!’, il programma della Filarmonica per avvicinare i bambini alla musica classica.

La terza, il 29 alle 15, è invece aperta a tutti e gratuita (ma con prenotazione obbligatoria).

Il testo è di Luigi Maio che, in qualità di musicattore, accompagna i bambini in questo percorso ispirato dalle favole di Andersen I fiori della piccola Iva e Il monte degli elfi, un viaggio con musiche originali (firmate da Alessandro Ferrari) dove fanno capolino brani come Il re della montagna e il Mattino di Grieg, l’Apprendista stregone di Paul Dukas, la Notte sul Monte Calvo di Modest Musorgskij e il Sogno di una notte di Sabba di Hector Berlioz. Ad eseguirle i solisti della Scala con Ferrari come maestro concertatore.

” Nel condurre il bimbo alla scoperta dei classici della musica e della letteratura per l’infanzia – ha spiegato Maio -, la pièce vuole al contempo offrire all’adulto l’occasione di tornare a scuola per riappropriarsi di ciò che il mondo, sempre più omologato e ‘digitale’, rischia di sottrargli: la sua stessa fantasia”.

