LA BASILICATA A LUCCA COMICS AND GAMES

Anche quest’anno la Basilicata e l’Apt, grazie al programma “Ambiente Basilicata” del dipartimento regionale all’Ambiente, sarà presente a Lucca Comics & games, la seconda fiera più partecipata del mondo (oltre 271mila i biglietti venduti in questa edizione) e il più importante evento europeo dedicato ai fumetti e ai giochi, quest’anno sotto il titolo Hope (speranza).

Numerose le proposte che l’Apt Basilicata porterà nel proprio stand (padiglione Cortina S. Maria – Csm104), dal nuovo gioco digitale “Pino’s way”, un divertente strumento di comunicazione dedicato ai due Parchi nazionali lucani, alla versione aggiornata di “Metapontum”, l’avventura tutta lucana in una delle piattaforme di videogames più scaricate al mondo, Minecraft, per finire con il progetto X-Parks, che consente di scoprire, con animazioni in arte digitale e realtà aumentata, le aree protette della Basilicata e loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali e culturali. (In allegato il programma)

Nei giorni dell’evento, i disegnatori Giuseppe Palumbo, Raffaele Pentasuglia e Giampaolo Soldati si alterneranno allo stand della Basilicata per performance di disegno dal vivo.

Il momento centrale della presenza della Basilicata a Lucca Comics & Games sarà la conferenza del 29 ottobre, alle ore 17.30, nel salone dell’Arcivescovado, dal titolo “Basilicata e fumetti.

Storia di un incontro”. Parteciperanno Antonio Nicoletti, Direttore Generale APT Basilicata, Alex Bertani, Direttore Topolino, Francesco Artibani, sceneggiatore, Giampaolo Soldati, disegnatore, e Giuseppe Palumbo, responsabile “comics” nel progetto “Basilicata Comics and Games” di Apt Basilicata.

La Basilicata, inoltre, sarà presente al panel sul tema “Videogame, armi non convenzionali di divulgazione di massa” in programma il Primo novembre alle ore 16.30, nella sala incontri R.e.c.

L’incontro metterà a confronto tre grandi realtà: AugustusGame (nato dalla collaborazione di AdMeridiam, Red Raion, CNR, Università di Palermo, ETT); Romei the game (prodotto da 3D Academy – il primo videogioco ambientato in uno dei musei del sistema museale dell’Emilia-Romagna) e APTBasilicata (con i suoi molteplici progetti in ambito gaming tra cui la mappa Minecraft Metapontum).

Alla base la volontà di raccontare il videogioco come strumento di divulgazione di massa seguendo le varie iniziative proposte sul territorio italiano, affrontando il concetto di turismo multi-digitale e sistemi alternativi di coinvolgimento alla cultura italiana soprattutto verso un pubblico di fascia giovane.

“A Lucca Comics and Games – afferma l’assessore regionale all’Ambiente, Cosimo Latronico – la Basilicata ancora una volta presenta il suo ricco patrimonio ambientale in modo innovativo.

La promozione dei nostri parchi, infatti, passa anche attraverso modalità inedite in grado di intercettare un pubblico diverso, a partire dalle nuove generazioni che sono le principali destinatarie di valori come la tutela e la valorizzazione compatibile.

Un territorio largamente incontaminato, ricco di tradizioni, ma anche aperto al futuro, deve saper parlare i linguaggi della contemporaneità, confermando di saper coniugare tutela e sviluppo, cultura, creatività e innovazione”.

“Il linguaggio del fumetto – afferma Nicoletti – può efficacemente parlare in modo trasversale, raccontando, attraverso la finzione narrativa, i valori, il patrimonio, le tradizioni e la cultura di un territorio.

Per la Basilicata è anche un modo diverso di promuovere l’ambiente, facendo sapere ai lettori di ogni età che ciò che conta davvero è prendersi cura di ciò che ci circonda, siano essi lontre, cicogne nere, pini loricati, persone …

È il modo in cui noi lucani, da sempre, viviamo il nostro rapporto con la natura e con l’uomo, ed è alla radice della nostra accoglienza.

Racconteremo tutto questo ai tanti appassionati che incontreremo a Lucca, con i linguaggi del gaming e del fumetto. In particolare con alcune attività che sveleremo il 29, riusciremo a raggiungere migliaia di famiglie in tutta Italia”.