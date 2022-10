Cariello: “Ultimo rapporto CGIA Mestre scoraggiante”

“Meno sicurezze e più difficoltà economiche per un intero mondo di partite Iva: la situazione fotografata dal rapporto della CGIA di Mestre è scoraggiante e significa quanto oggi sia preoccupante e mortificante per un lavoratore autonomo creare lavoro e costruire un futuro attraverso la propria passione. Siamo nel pieno di un disagio economico e sociale senza precedenti. E col caro bollette andrà sempre peggio”.

Questo il commento del capogruppo Lega in Regione Basilicata, Pasquale Cariello che commenta i dati ufficializzati nel documento pubblicato lo scorso 15 ottobre relativi all’anno 2021.

“I lavoratori autonomi in questo momento – continua – sono i più bersagliati dall’attuale crisi economica, più dei dipendenti che grazie ad uno stipendio fisso, e diversi ammortizzatori sociali, riescono in maniera migliore a fronteggiare il futuro”. “La Pandemia, il lockdown e l’aumento delle materie prime hanno decisamente messo in ginocchio migliaia di imprese che sono state costrette a chiudere. Botteghe, artigiani, piccole attività ristorative (bar, pasticcerie) – dice – sono state costrette ad abbassare la saracinesca per sempre”.

Il rapporto della CGIA di Mestre, estrapolando i dati Istat, evidenzia poi in maniera chiara questa situazione: “Se dall’inizio Pandemia il numero degli occupati sostanzialmente è rimasto lo stesso, anzi è leggermente aumentato, il segnale più preoccupante è quello che deriva dalla diminuzione dei lavoratori autonomi – precisa l’esponente leghista – 155 mila unità in meno a fronte dei 211 mila lavoratori dipendenti in più. E’ il tramonto definitivo di un mondo di imprenditori sognatori e coraggiosi che col caro bollette avranno la mazzata definitiva sulle proprie speranze di ripresa, visto che dovranno affrontare l’aumento delle utenze domestiche e di quelle dell’attività lavorative”.