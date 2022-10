FUTSAL SENISE vittoria per 7-3 nel match con Castellana C5

Il capolavoro del Futsal Senise che sabato pomeriggio dopo un primo tempo equilibrato ha schiantato a domicilio l’ostico Castellana C5 con il punteggio finale di 3-7 grazie alle doppiette di Stigliano, Carlos Alberto, Dipinto e al gol di Defina.

Una prova generosa e perfetta degli uomini di Nicola Masiello che si portano a quota sei punti in classifica.

La gara si mette bene per i bianconeri che passano a 8’40” con Stigliano che confeziona un bell’assist di Grandinetti. Dopo qualche minuto i padroni di casa pareggiano con Detomaso.

La gara è equilibrato con occasioni da ambo le parti e con l’estremo difensore ospite autore di un paio d’interventi prodigiosi.

Nel frattempo, però, anche i lucani hanno le loro occasioni con De Fina e Dipinto. Il nuovo vantaggio ospite arriva al 16’03” con De Fina che batte il portiere con un tiro di punta.

I ragazzi di Basile non ci stanno e prima pareggiano e poi passano in vantaggio per 3-2. Le squadre vanno così negli spogliatoi.

La ripresa è uno show del Futsal Senise che perviene al pareggio al 4’09” con Carlos Alberto che insacca il pallone sotto la traversa e fa 3-3. Circa tre minuti più tardi è ancora il brasiliano a riportare sopra i lucani.

Sul 3-4 da annotare l’espulsione di Iacovino per i bianconeri che comunque non demordono sfruttando il quinto di movimento dei pugliesi colpendo per altre tre volte nell’ordine con Dipinto (doppietta in due minuti per lui) e Stigliano.

TABELLINO

CASTELLANA C5-FUTSAL SENISE (2-3) 3-7 RETI: 8′ 40” pt Stigliano (S), 14’52” pt Detomaso (C), 16′ 03” pt De Fina (S), 17’02” pt Piniero (C), 19’12” pt Salamida (C), 4’09” st e 7’12” st Da Costa (S), 16’36” st e 17’19” st Dipinto (S), 17’59” st Stigliano (S)

CASTELLANA CALCIO A 5: 1 Grieco, 2 Calzolaro, 4 Ditomaso, 5 Napoletano, 6 Console, 7 Pineiro, 8 Solidoro, 9 Laselva, 10 Vera, 11 Salamida, 13 Detomaso, 29 Divagno. All.: Basile

FUTSAL SENISE: 1 Guerriero, 2 De Fina, 4 Capalbo, 5 Urgo, 6 Da Costa, 7 Dipinto, 8 Bruno, 9 Novellis, 10 Stigliano, 12 Nucera, 13 Iacovino, 16 Grandinetti. All.: Masiello

ARBITRI: Gammaro di Rossano e Saccà di Reggio Calabria (cronometrista: Polito di Molfetta)

NOTE: al 9’42” st espulso Detomaso (C). Ammoniti: Dipinto (S), Salamida (C)

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA