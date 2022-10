Futsal Senise, Masiello: ‘Con il Potenza saremo determinati e uniti “

Non è sicuramente il miglior periodo per il Futsal Senise viste le assenze settimanali anche in vista del derby casalingo contro il Città di Potenza, che il tecnico Nicola Masiello presenta così: “Non è stata una settimana semplice: la fine della preparazione, svolta ottimamente, è coincisa con l’inizio del campionato e qualche problema di troppo con un concatenarsi di eventi e situazioni sfortunate che sembrano non avere fine. Abbiamo cercato di colmare la mancanza di lavoro sul campo preparando questa gara soprattutto sull’aspetto mentale e a livello extra campo, con video analisi, scouting e strategie di gioco volte a cercare di fare meglio possibile con il Potenza Calcio a 5. Il momento è negativo visto che non riusciamo ad essere mai al completo, con un roster già ristretto: riusciamo ad allenarci pochissimo. Cercheremo di sovvertire la sfortuna visto che la rosa, praticamente, non ha mai lavorato al completo da almeno quindici giorni e ancor meno lo è stata nelle gare ufficiali. Servirà il massimo della determinazione, voglia e qualità per sopperire a tutto questo”.

Parliamo del Potenza:

“Questa squadra l’abbiamo affrontata già in coppa Divisione. I rossoblù sono partiti benissimo e sappiamo bene che tipo di avversario sono. Rappresentano una grande sorpresa, perché in brevissimo tempo l’allenatore ha fatto un lavoro eccezionale con risultati sorprendenti: per questo, servirà una gara importante. Questi scontri diretti sono fondamentali. I problemi ci sono ma dovremo essere determinati e uniti per superarli assieme”.